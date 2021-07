RRR ఆడియో హక్కులను దక్కించుకున్న బడా కంపెనీలు.. నిర్మాతకు మరిన్ని లాభాలు

ఇండియన్ బిగ్గెస్ట్ మల్టీస్టారర్ మూవీ RRR కోసం అభిమానులు ఏ స్థాయిలో ఎదురుచూస్తున్నారో స్పెషల్ గా చెప్పనవసరం లేదు. ఇక సినిమాకు సంబంధించిన ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ లెక్కలు అందరిని షాక్ కు గురి చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఇక ఇటీవల సినిమాకు సంబంధించిన ఆడియో హక్కులపై కూడా క్లారిటీ వచ్చేసింది. లహరి మ్యూజిక్, టీ సీరీస్ రెండు సంస్థలు కలిపి అత్యధిక ఎమౌంట్ కు మ్యూజిక్ హక్కులను సొంతం చేసుకున్నాయి.

English summary

Get ready to witness the grandeur of India’s biggest collaboration ever! India's biggest music labels - Bhushan Kumar's T-Series and Lahari Music, have now bagged the music rights to SS Rajamouli's much-awaited magnum opus RRR.