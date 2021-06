టాలీవుడ్‌లో రాణిస్తున్న వర్థమాన తార నైరా షా డ్రగ్స్ కేసులో నార్కోటిక్స్ కంట్రోల్ బ్యూరో (ఎన్సీబీ) అరెస్ట్ చేసింది. ముంబైలోని జుహూ ప్రాంతంలోని ఓ స్టార్ హోటల్‌లో డ్రగ్స్ ఉయోగిస్తుండగా రెడ్ హ్యాండెడ్‌గా పట్టుకొన్నారు. ఈ అరెస్ట్‌కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Tollywood Actress Naira Shah arrested with banned drugs at Mumbai. As per report, The Narcotics Control Bureau (NCB) on Sunday arrested south actress Naira Shah and her friend Ashiq Sajid Husain following consumption of charas.