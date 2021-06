అప్పటి వరకు మెగాస్టార్ కనిపించడు, ప్రభాస్ రాడు.. పుష్ప, RRR కూడా లేనట్లే..

కరోనా లాక్ డౌన్ కారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా ఇండస్ట్రీలపై ప్రభావం పడింది. ముఖ్యంగా సినిమా ఇండస్ట్రీలకు గతంలో ఎప్పుడు లేనంత దెబ్బ పడింది. ఇన్నేళ్ల సినిమా చరిత్రలో ఎప్పుడు లేని విదంగా సినిమా థియేటర్లు జనాలు లేక బోసిపోయాయి. ఇక టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీ కూడా కరెక్ట్ గా మరో లెవెల్ కు వెళుతోందన్న సమయంలోనే తీవ్ర ప్రభావం పడింది. ఇక ఇప్పట్లో అయితే మెగాస్టార్, ప్రభాస్ వంటి వాళ్ళు బిగ్ స్క్రీన్ పై కనిపించేలా లేరని అనిపిస్తోంది.

English summary

The corona lockdown has affected many industries around the world. The film industry in particular has been hit harder than ever before. Movie theaters are crowded or bored like never before in the history of cinema in these years. The Tollywood industry was also hit hard at a time when it was going to another level of correctness. Nowadays, it seems that people like Megastar and Prabhas are not visible on the big screen.