దేశంలో కరోనావైరస్ వ్యాప్తి ప్రభావంతో ఉండటంతో సినీ ప్రముఖులకు తీరని విషాదాలు ఎదురవుతున్నాయి. ఎంతో మంది సినీ కార్మికులు ఉపాధి లేక సతమతమవుతున్నారు. ఇలాంటి భావోద్వేగాలు ఓ వైపు కొనసాగుతుంటే.. సినీ తారలకు సంబంధించిన సేవలు, వివాదాలు, హాట్ హాట్ ఫోటోలు, వీడియోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. గతవారం మీడియాలో ప్రముఖంగా కనిపించిన, వినిపించిన కథనాలు మీ కోసం..

English summary

Film Industry witness some contraversial and sensational news. Few celebraties stories become trending in the media. Bigg Boss Telugu 4 and the tollywood's events becomes viral on the all platforms. Anasuya Bharadwaj, Kangana Ranaut, Karthika Deepam, Roja, Ajith, Raai Laxmi, Payal rajput, Rashmi Gautam, Priyanka Chopra, Samantha Akkineni, Kareen Kapoor. Anupama Parameshwaran, Ariana Glory, Mukku Avinash, Hyper Aadi, Anasuya, Pooja Hegde goes viral.