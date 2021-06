త్రివిక్రమ్ పెళ్లి ఫొటో వైరల్.. ఆమెను దక్కించుకోవడానికి త్రివిక్రమ్ ఏం చేశాడంటే?

టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో ది బెస్ట్ కమర్షియల్ దర్శకుల్లో త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ ఒకరు. సినిమా సక్సెస్ కావాలి అంటే మినిమమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కథను అందించగలడని మొదటి నుంచి మంచి టాక్ ను అందుకుంటూ వస్తున్నాడు. మధ్యమధ్యలో కొన్ని ప్లాప్స్ వచ్చినప్పటికీ త్రివిక్రమ్ పెన్నుపై చాలామంది హీరోలకు బలమైన నమ్మకం ఉంది. ఇక ప్రస్తుతం త్రివిక్రమ్ కు సంబంధించిన ఒక పెళ్లి ఫొటో వైరల్ గా మారింది.



English summary

Trivikram Srinivas is one of the best commercial directors in the Tollywood industry. The success of the film means that it can provide a minimum entertainment story that has been receiving good talk from the beginning. Most of the heroes have strong faith in Trivikram Pen despite a few flops in between. Now a wedding photo of Trivikram has gone viral