 »   » ఆ యుగపురుషుడి భార్య విద్యాబాలనే.. ఇట్స్ అఫీషియల్!

Subscribe to Filmibeat Telugu
nandamuri balakrishna vidya balan vishnu induri sai korrapati mm keeravani nt rama rao krish jagarlamudi teja విద్యా బాలన్ నందమూరి బాలకృష్ణ విష్ణు ఇందూరి సాయి కొర్రపాటి ఎంఎం కీరవాణి
English summary
NTR biopic movie's Heroine finalised officially. Critic Taran Adarsh tweeted that.. IT’S OFFICIAL... Vidya Balan in #NTR biopic... She enacts the part of NTR’s wife Basavatarakam... NTR's son Balakrishna enacts the role of NTR... Directed by Krish... Produced by Balakrishna, Sai Korrapati and Vishnu Vardhan Induri
Story first published: Wednesday, July 4, 2018, 16:12 [IST]