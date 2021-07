బడా ఫొటోగ్రాఫర్ తో విజయ్ దేవరకొండ న్యూ స్టిల్.. లైగర్ లుక్కు అదిరింది!

టాలీవుడ్ రౌడి స్టార్ విజయ్ దేవరకొండ ఎలాంటి స్టిల్ ఇచ్చినా కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవ్వాల్సిందే. సినిమాలతోనే కాకుండా తన డిఫరెంట్ స్టైల్ అండ్ అటిట్యూట్ తో ఎక్కువగా ఎట్రాక్ట్ చేస్తుంటాడు. ఇక ఈ హీరో ప్రస్తుతం బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో కూడా హాట్ టాపిక్ గా మారుతున్నాడు. ప్రముఖ ఫోటో గ్రాఫర్ డబూ రత్నాని క్యాలెండర్ కోసం ఇటీవల ఫొటోషూట్ చేసిన విషయం తెలిసిందే.

అయితే బడా ఫొటోగ్రాఫర్ తో విజయ్ ఇచ్చిన స్టిల్ ఇటీవల బయటకు వచ్చింది. సోషల్ మీడియాలో అలా కనిపించగానే అభిమానులు షేర్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. ఇక విజయ్ నెక్స్ట్ లైగర్ సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్న విషయం తెలిసిందే. గతంలో ఎప్పుడు లేని విధంగా మొదటిసారి చేస్తున్న బిగ్ బడ్జెట్ సినిమా కావడంతో అంచనాల డోస్ అంతకంతకు. పెరుగుతూనే ఉన్నాయి.

పూరి జగన్నాథ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఆ సినిమాలో విజయ్ ఒక బాక్సర్ గా నటిస్తున్నాడు. ఫస్ట్ హాఫ్ లో నేషనల్ లెవెల్ బాక్సర్ గా పోరాడే లైగర్ ఆ తరువాత ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో సత్తా చాటుతాడట. సినిమాలో మంచి ఎమోషన్ తో పాటు హై వోల్టేజ్ యాక్షన్ సీన్ కూడా ఉంటాయని ఇప్పటికే చాలా వార్తలు వచ్చాయి. పూరి జగన్నాథ్ అంటే డైలాగ్స్ తో పాటు ఊర మాస్ పంచ్ లు తప్పనిసరిగా ఉంటాయి. ప్రేక్షకుల్లో కూడా ఆ విషయంలోనే ఎక్కువగా అంచనాలను పెంచేసుకుంటున్నారు. మరి లైగర్ సినిమాతో ఎలాంటి వండర్ క్రియేట్ చేస్తారో చూడాలి. లైగర్ అనంతరం విజయ్ డైరెక్టర్ సుకుమార్ తో మరొక డిఫరెంట్ సినిమాను స్టార్ట్ చేయనున్నాడు.

English summary

Leading Bollywood celebrity photographer Daboo Ratnani is one of the most sought after Bollywood stars in the calendar. Dabu Ratnani photography is in high demand in Mumbai. The appearance of Vijay Stills in such a photographer calendar has become a hot topic.