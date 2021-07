Vijay Devarakonda: రచ్చ లేపాడుగా...ఒకే రోజున రెండు రికార్డులు!

నువ్విలా సినిమాతో ఎంట్రీ ఇచ్చి పెళ్లి చూపులు సినిమాతో హీరోగా మంచి బ్రేక్ అందుకున్నాడు విజయ్ దేవరకొండ. ఆ తర్వాత అర్జున్ రెడ్డి సినిమాతో మంచి పేరు తెచ్చుకుని రౌడీ హీరోగా మారిపోయిన ఆయన ఒకే రోజు రెండు క్రేజీ రికార్డులు బద్దలు కొట్టారు ఆయన. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Vijay Deverakonda enjoys a huge fan following on social media. Now Vijay Deverakonda has crossed 10 million followers on Facebook. He is also got place in hello Power List 2021.