Vishwak Sen: మరోసారి వివాదంలో విశ్వక్ సేన్.. ఫిల్మ్ ఛాంబర్ లో ఫిర్యాదు?

మాస్ కా దాస్ విశ్వక్ సేన్ తనదైన స్టైల్ లో విభిన్నమైన సినిమాలు చేస్తూ ముందుకు సాగుతున్నాడు. ఇటీవలే ఓరి దేవుడా చిత్రంతో ప్రేక్షకులను పలకరించాడు. ఈ సినిమాలో విక్టరీ వెంకటేష్ దేవుడిగా కనిపించి ఆకట్టుకున్నాడు. మిథిలా పాల్కర్, ఆశా భట్ హీరోయిన్లుగా నటించిన ఈ చిత్రం విడుదల తొలి రోజు నుంచే మంచి పాజిటివ్ టాక్ తో దూసుకుపోతోంది. ఇదిలా ఉంటే ప్రస్తుతం వరుస చిత్రాలతో ఫుల్ బిజీగా ఉన్న ఈ మాస్ హీరో మరోసారి వివాదంలో ఇరుక్కున్నాడు. ఇంతకుముందు అశోకవనంలో అర్జున కల్యాణం సినిమా ప్రమోషన్స్ లలో భాగంగా చేసిన ప్రాంక్ వీడియో రచ్చ రచ్చ అయిన విశ్వక సేన్ పై తను చేస్తున్న సినిమా టీమ్ సీరియస్ గా ఉందని సమాచారం.

English summary

Hero Vishwak Sen Get Into Another Controversy. He Is Walk Out From Arjun Sarja Film And Movie Team Decided To Complaint Film Chamber On Vishwak Sen.