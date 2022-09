తమిళంలో డీమోంటీ కాలనీ, దేజావు, డైరీ లాంటి బ్లాక్‌బస్టర్ చిత్రాలతో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకొన్న అరుళ్‌నిధి స్టాలిన్ తెలుగు ప్రేక్షకులకు చేరువ కాబోతున్నారు. ఆయన తమిళంలో నటించిన ఇరువక్కు ఆయిరమ్ కంగళ్ అనే చిత్రాన్ని తెలుగులోకి తీసుకొస్తున్నారు. రేయికి వేయి కళ్లు పేరిట ఈ చిత్రాన్ని ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ ఆహాలో రిలీజ్‌కు ప్లాన్ చేశారు. శుక్రవారం అంటే సెప్టెంబర్ 30 తేదీన ఈ చిత్రం ఆహాలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. రాక్షసన్ (తెలుగులో రాక్షసుడు) సినిమాను నిర్మించిన యాక్సెస్ ఫిల్మ్ ఫ్యాక్టరీ, డిల్లీ బాబులు.. 'రేయికి వేయి కళ్లు' చిత్రాన్ని నిర్మించారు.

అరుళ్‌నిధి స్టాలిన్ నటించిన ఇరువక్కు ఆయిరమ్ కంగళ్ చిత్రం తమిళంలో ఏకధాటిగా 50 రోజులు థియేటర్లలో ప్రదర్శించబడి భారీ సక్సెస్ అందుకొన్నది. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన కథ, కథనాలు, ట్విస్టులు ప్రేక్షకులకు కొత్త అనుభూతిని పంచాయి. సాధారణ ప్రేక్షకుల నుంచి సినీ ప్రేక్షకుల నుంచి ఈ సినిమాకు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఆద్యంతం, అనుక్షణం ఉత్కంఠ భరితంగా సాగే ఈ సినిమా తెలుగు ప్రేక్షకులను థ్రిల్లింగ్‌కు గురిచేసేందుకు రెడీ అయింది.

రేయికి వేయి కళ్లు సినిమాకు స్క్రీన్ ప్లే స్పెషల్ ఎట్రాక్షన్. రివర్స్ ఆర్డర్‌ స్క్రీన్ ప్లేతో సినిమా క్రేజీగా తెరకెక్కించారు. హాలీవుడ్ డైరెక్టర్ క్రిస్టోఫర్ నోలన్ తెరకెక్కించిన మెమెంటో మూవీ గుర్తుకు రాకుండా ఉండదు. డైరెక్టర్ మారన్ ఒక్కో పాత్రను అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దారు.

రేయికి వేయి కళ్లు మూవీ విషయానికి వస్తే .. సీరియల్ మర్డర్‌ కథా నేపథ్యంతో సాగే ఎమోషనల్ డ్రామా. సైలెంట్‌గా ఉండే క్యాబ్ డ్రైవర్ భరత్ (అరుళ్‌నిధి), డబ్బు కోసం జనాలను బ్లాక్ మెయిల్ చేసే గణేష్ (అజ్మల్) మధ్యే ఈ కథ ఆసక్తికరంగా సాగుతుంది. చివరి వరకు కూడా హంతకుడు ఎవరు అనేది యమ సస్పెన్స్‌గా మారుతుంది. శామ్ సీఎస్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్, అరవింద్ సింగ్ సినిమాటోగ్రఫీ, శాన్ లోకేష్ ఎడిటింగ్ అన్నీ కూడా అద్భుతంగా కుదిరాయి.

English summary

Arulnithi Stalin's Tamil blockbuster movie ‘Iravukku Aayiram Kangal’ is being dubbed into Telugu. The popular OTT platform AHA is bringing this film to the Telugu audience with the title 'Reyiki Veyi Kallu'. This Friday i.e. on September 30, the film will start streaming on AHA.