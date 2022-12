18 Pages movie review క్యూట్ అండ్ ఎమోషనల్ లవ్ స్టోరి.. నిఖిల్, అనుపమ పెర్ఫార్మెన్స్ అదుర్స్

నటీనటులు : నిఖిల్ సిద్ధార్థ, అనుపమ పరమేశ్వరన్, సరయు, దినేష్ తేజ్, అజయ్, పోసాని కృష్ణమురళి తదితరులు

స్క్రీన్ ప్లే, దర్శకత్వం : పల్నాటి సూర్య ప్రతాప్

సమర్పణ: అల్లు అరవింద్

నిర్మాత: బన్నీ వాస్

కథ : సుకుమార్

రచన: శ్రీకాంత్ విస్సా

ఎడిటింగ్: నవీన్ నూలి

సినిమాటోగ్రఫి: వసంత్

మ్యూజిక్: గోపి సుందర్

విడుదల తేదీ: డిసెంబర్ 23, 2022

English summary

Coming in the combination of Nikhil-Anupama Parameshwaran (after the super successful “Karthikeya 2”), Sukumar Writings (Massive hit “Pushpa”), and GA2 banner – “18 Pages” has been eagerly awaited by the Telugu movie goers for quite some time. Announced before the Covid pandemic, the film took a lot of time and effort by the makers to finally reach the theatres on December 23rd. Here is Telugu filmibeat exclusive reveiw,