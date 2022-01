1945 movie review రానా దగ్గుబాటి హిట్టు కొట్టాడా? రెజీనా ఫెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉందంటే?

Rating: 2.5/5

నటీనటులు: రానా దగ్గుబాటి, రెజీనా కసాండ్రా, సత్యరాజ్, నాజర్, కాలి వెంకట్, సప్తగిరి తదితరులు

నిర్మాత: సీ కల్యాణ్

రచన, దర్శకత్వం: సత్యశివ

సినిమాటోగ్రఫి: సత్య పన్మార్

ఎడిటింగ్: గోపికృష్ణ

మ్యూజిక్: యువన్ శంకర్ రాజా

బ్యానర్: కే ప్రొడక్షన్స్

రిలీజ్ డేట్: 2022-01-07

English summary

Rana Daggubati's 1945 is an upcoming Indian period film directed by Sathyasiva. It is simultaneously shot in Telugu and Tamil languages. Produced by S. N. Rajarajan of K Production, the film stars Regina Cassandra, Sathyaraj and Nassar.