Rating: 2.5/5

టాలీవుడ్‌లో వారసుల పరిచయం కొత్తేమీ కాదు. తెలుగు సినిమా పరిశ్రమకు భారీ విజయాలు అందించిన నిర్మాత చదలవాడ కృష్ణమూర్తి కుటుంబం నుంచి తాజాగా గ్యాంగ్‌స్టర్ గంగరాజు చిత్రం ద్వారా హీరోగా లక్ష్ చదలవాడ ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చారు. అయితే ఈ సినిమా రిలీజ్‌కు ముందు వచ్చిన టీజర్లు, ట్రైలర్లు మంచి బజ్ క్రియేట్ చేశాయి అయితే ఈ చిత్రంపై విడుదలకు ముందే ఏర్పడిన అంచనాలను అందుకొందా? హీరోగా లక్ష్ ఏమేరకు సక్సెస్ అయ్యాడు? గ్యాంగ్‌స్టర్ గంగరాజు చిత్రం ఎలాంటి అనుభూతిని అందించిందనే విషయాల్లోకి వెళితే..

English summary

hero Laksh who is picking to do winning scripts is awaiting the release of Gangster Gangaraju directed by young and dynamic director Eeshaan Suryaah. The film is produced prestigiously by 'Sri Tirumala Tirupati Venkateswara Films' and presented by 'Chadalavada Brothers'. Here is the Telugu Filmibeat exclusive review.