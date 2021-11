Manchi Rojulu Vachayi movie Review మారుతి మార్కు ఫన్ అండ్ ఫ్యామిలీ డ్రామా

Review: 2.75/5

భలే భలే మొగాడివోయ్, మహానుభావుడు, ప్రతీ రోజు పండగే తదితర లాంటి లాంటి చిత్రాలతో మెప్పించిన దర్శకుడు మారుతి మరోసారి మంచి రోజులు వచ్చాయి అనే ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌తో ముందుకు వచ్చారు. టాక్సీవాలా లాంటి సూపర్ హిట్ చిత్రాన్ని అందించిన ఎస్‌కేఆన్ నిర్మాతగా వ్యవహరించిన ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన టీజర్లు, ట్రైలర్లు సినిమాపై మంచి హైప్‌ను పెంచాయి. దీపావళీ కానుకగా ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన మంచి రోజులు వచ్చాయి చిత్రం ప్రేక్షకులకు ఎలాంటి అనుభూతిని, వినోదాన్ని అందించారనే విషయంలోకి వెళితే..

English summary

Manchi Rojulochaie is a romantic entertainer movie directed by Maruthi and jointly produced by V Celluloid banner and SKN. The movie casts Santosh Shobhan and Mehreen Pirzada in the main lead role while Anup Rubens scored music for this movie.