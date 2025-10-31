Get Updates
Mass Jathara Twitter Review: మాస్ జాతర ట్విట్టర్ రివ్యూ

By

మాస్ మహారాజా రవితేజ, యంగ్ హీరోయిన్ శ్రీలీల జంటగా భాను భోగవరపు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం మాస్ జాతర. సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్, ఫార్చ్యూన్ ఫోర్ సినిమాస్, శ్రీకర స్టూడియోస్‌ బ్యానర్‌పై ప్రముఖ నిర్మాత సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాయి సౌజన్యలు ఈ సినిమాను సంయుక్తంగా నిర్మించారు. నవీన్ చంద్ర విలన్ రోల్ పోషించగా.. రాజేంద్రప్రసాద్, నరేష్, ప్రవీణ్, హిమజ, వీటీవీ గణేష్, హైపర్ ఆది, అజయ్ ఘోష్ తదితరులు ఇతర పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. విదు అయ్యన్న సినిమాటోగ్రాఫర్‌గా, నవీన్ నూలి ఎడిటర్‌గా, భీమ్స్ సిసిరోలియో సంగీతం అందించారు.

రావణాసుర, టైగర్ నాగేశ్వరరావు, ఈగల్, మిస్టర్ బచ్చన్ వంటి వరుస ఫ్లాపుల తర్వాత రవితేజ నటిస్తున్న చిత్రం కావడంతో మాస్ జాతరపై మంచి అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఈ సినిమా రవితేజ కెరీర్‌లో 75వ చిత్రం కావడం విశేషం. అక్టోబర్ 31న మాస్ జాతర సినిమా వరల్డ్ వైడ్‌గా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ సినిమాకు సంబంధించి నార్త్ అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్ తదితర దేశాలలో అక్టోబర్ 31వ తేదీ ప్రీమియర్స్ ప్రదర్శితం కానున్నాయి. ఈ క్రమంలో నెటిజన్లు, క్రిటిక్స్, సినీ ప్రముఖుల అభిప్రాయాల్లోకి వెళితే..

Mass Jathara Twitter Review in Telugu Ravi Teja steal the show with powerful role

మాస్ జాతర రిలీజ్ సందర్భంగా దర్శకుడు భాను భోగవరపు ఎమోషనల్ పోస్ట్ పెట్టారు. ఈ జర్నీ అంతా ఒకరిపై ఆధారపడి నడిచింది. ఆయనే నా హీరో మాస్ మహారాజ్ రవితేజ గారు. ఈ సినిమాకు రవితేజ సర్ డ్రైవింగ్ ఫోర్స్. సెట్‌లో మీ ఎనర్జీ, మీరు నా మీద పెట్టుకున్న నమ్మకం, మీతో కలిసి పనిచేయడం అనేది నా కల నెరవేరడం మాత్రమే కాదు. ఇది ఓ పాఠం. నా కథకు మెరుపులా, మొత్తం క్యాస్ట్ అండ్ క్రూకు మద్ధతుగా నిలిచినందుకు శ్రీలల గారికి ధన్యవాదాలు. నిర్మాత నాగవంశీ గారి వల్లే నాకు ఈ అవకాశం లభించింది. నా అద్భుతమై టీమ్ భీమ్స్ సిసిరిలియో గారు, విధు అయ్యన్న గారు, నవీన్ నూలీ, నాగేంద్ర తంగల, నందు సవిరిగనలు రేయింబవళ్లు కష్టపడటం వల్లే ఈ అద్భుతమైన క్షణాలు సాధ్యమయ్యాయి. సెలబ్రేషన్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నానంటూ భాను భోగవరపు తన ట్వీట్‌‌లో పేర్కొన్నారు.

X