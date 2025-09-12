Mirai Twitter Review: మిరాయ్ మూవీ ట్విట్టర్ రివ్యూ
పాన్ ఇండియా స్థాయిలో బ్లాక్ బస్టర్ విజయం అందుకొన్న హనుమాన్ తర్వాత యువ హీరో తేజా సజ్జా నటించిన చిత్రం మిరాయ్. పాపులర్ సినిమాటోగ్రాఫర్ కార్తీక్ ఘట్టమనేని డైరెక్షన్లో రూపొందిన ఈ చిత్రంలో మంచు మనోజ్ తొలిసారిగా విలన్గా కనిపించారు. ఈ చిత్రంలో స్టార్ హీరోయిన్ శ్రీయా సరన్ తల్లి పాత్రలో మొదటిసారి నటించారు. శ్రీరాముడు జీవితంతో ముడిపడి ఉన్న ఓ పాయింట్తో పురాణాలు, సోషియో ఫాంటసీ చిత్రంగా నిర్మించిన ఈ సినిమాకు టీజీ విశ్వప్రసాద్, కృతి ప్రసాద్ నిర్మాతలుగా వ్యవహరించారు. ప్రముఖ సినీ నిర్మాణ సంస్థ పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్పై రూపొందిన ఈ సినిమా తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిలీజ్ అవుతున్నది.
ఈ సినిమాకు మ్యూజిక్ గౌరా హరి, సినిమాటోగ్రఫి కార్తీక్ ఘట్టమనేని, ఎడిటింగ్ శ్రీకర్ ప్రసాద్, డైలాగ్స్ మణిబాబు కరణం, ప్రొడక్షన్ డిజైనర్గా శ్రీ నాగేంద్ర తంగల వ్యవహరిస్తున్నారు. ప్రోమోలు, ట్రైలర్ ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలు పెంచాయి. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రీమియర్లు ముంబై, అమెరికాలో ప్రదర్శించారు. ఈ ప్రత్యేక ప్రదర్శనల తర్వాత ఈ మూవీపై నెటిజన్ల అభిప్రాయాలు, రివ్యూలు, ఫీడ్ బ్యాక్ గురించిన వివరాల్లోకి వెళితే..
మిరాయ్ సినిమా రిలీజ్కు ముందు తేజా సజ్జా ఆసక్తికరమైన పోస్టు పెట్టారు. గొప్ప హృదయం ఉన్న ప్రభాస్ గారికి ఈ సినిమా చాలా స్పెషల్గా మార్చచారు. అందుకు ఎంతో రుణపడి ఉంటాను. ప్రారంభంలో వచ్చే రెబల్ స్టార్ను మీరు అసలు మిస్ కావొద్దు అని అన్నారు. దాంతో ఈ వార్త ట్రెండింగ్లోకి వచ్చింది.
మిరాయ్ సినిమా గురించి తెలిసినప్పటి నుంచి నాకు ఆ మూవీపై ప్రత్యేకమైన అటెన్షన్ ఏర్పడింది. ట్రైలర్ అద్బుతంగా ఉంది. ఈ సినిమాను బిగ్ స్క్రీన్ మీద చూడాలని ఎదురు చూస్తున్నాను. మీరు పడిన కష్టానికి బ్రహ్మండమైన ఫలితం ఉండబోతుందని అర్ధమైంది. కార్తీక్ ఘట్టమనేనికి నా బెస్ట్ విషెస్ అని నాగచైతన్య ట్వీట్ చేశాడు.