Nayeem Diaries Review: నయీం అసాంఘీక శక్తిగా ఎందుకు మారాడనే కోణంలో..

Rating: 2.75/5

పేదల కోసం నక్సలైట్‌గా మారిన నయీం ఊహించని రీతిలో మావోయిస్టులపై తిరగబడిన గ్యాంగ్‌స్టర్‌గా మారడం ఆసక్తికరమైన అంశంగా మారింది. అయితే నిజాయితీ, అంకింతభావంతో పనిచేసిన ఓ వ్యక్తి అసాంఘీక శక్తిగా ఎందుకు మారాడు? సమాజ చీత్కారానికి ఎందుకు గురయ్యాడు? ఓ లక్ష్యంతో ప్రారంభమైన జీవితం అర్ధాంతరంగా ఎందుకు ముగిసిపోయిందనే అంతు చిక్కని అంశాలు. అలాంటి వివాదాస్పద వ్యక్తి జీవితాన్ని కథా వస్తువుగా తీసుకొని కిల్లింగ్ వీరప్పన్ ఫేమ్ దాము బాలాజీ రూపొందించిన చిత్రం నయీం డైరీస్. కేజీఎఫ్, నారప్ప చిత్రాలతో ఆకట్టుకొన్న వశిష్ట సింహ నయీంగా నటించారు. తొలి చిత్ర దర్శకుడు దాము ఏ మేరకు ఆకట్టుకొన్నారు? నయీం పాత్రకు ఏ మేరకు న్యాయం చేశాడనే విషయాలను సవివరమైన సమీక్ష ద్వారా తెలుసుకొందాం..

English summary

Director Daamu Balaji Interview: Ex Naxalite, Gangster Nayeem biopic is going to hit on December 10th. Some scenes are becoming most controversial. In this occassion, Telugu filmibeat brings exclusive review.