Gargi Movie Review: సాయి పల్లవి నటించిన గార్గి సినిమా ఎలా ఉందంటే?

చేసింది తక్కువ సినిమాలే అయినా విపరీతమైన క్రేజ్ దక్కించుకుంది సాయి పల్లవి.ఈమధ్య విరాటపర్వం అనే సినిమాతో ప్రేక్షకులను పలకరించిన ఆమె ఇప్పుడు గార్గి అనే సినిమాతో మరోసారి ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. మలయాళ భాషలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాని తెలుగు, తమిళ భాషల్లో కూడా ఏకకాలంలో విడుదల చేశారు. జూలై 15వ తేదీన విడుదల కాబోతున్న ఈ సినిమాకి ముందు రోజే ప్రీమియర్స్ కూడా కొన్ని ప్రాంతాల్లో వేశారు. మరి ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఏ మేరకు ఆకట్టుకుంది అనే విషయాన్ని ఇప్పుడు రివ్యూలో చూద్దాం

English summary

Gargi, starring Sai Pallavi in the lead role, is in the theaters now. The film was released on July 15 and has been receiving a positive response from audiences and critics. Here is the telugu filmibeat exclusive review.