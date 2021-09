Seetimaarr Movie Review : సీటీ కొట్టించిన గోపీచంద్.. రొటీన్ కధే కానీ!

Rating: 2.75/5

ఎప్పుడో లౌక్యం సినిమా తర్వాత సరైన హిట్ కొట్టేందుకు అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తున్న గోపీచంద్ ఈ రోజు సీటీమార్ సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చాడు. ఎప్పుడో విడుదల కావాల్సిన ఈ స్పోర్ట్స్ డ్రామా సినిమా కరోనా సెకండ్ వేవ్ కారణంగా వాయిదా పడుతూ వచ్చింది. ఎట్టకేలకు ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ 10 వినాయక చవితి సందర్భంగా తెలుగు రాష్ట్రాల లోనే కాకుండా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున విడుదల అయ్యింది.

ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ట్రైలర్ ఇటీవలే విడుదల కాగా ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంది. గోపీచంద్ కు జంటగా తమన్నా, దిగంగన సూర్యవంశీ హీరోయిన్ గా నటించిన ఈ సినిమా గోపీచంద్ కు మళ్లీ హిట్ అందించిందా? గోపీచంద్ ఎలా సీటీమార్ కొట్టించాడు? అనే విషయంలోకి వెళితే

English summary

Seetimaarr is a 2021 Telugu sports action film directed by Sampath Nandi and produced by Srinivasaa Chitturi under the banner of Srinivasaa Silver Screen, starring Gopichand and Tamannaah. here is the review