The Baker & The Beauty Review : ఆకట్టుకున్న క్యూట్ ట్రయాంగిల్ లవ్ స్టోరీ!

Rating: 2.75/5

ఈ మధ్యకాలంలో తెలుగు వెబ్ సిరీస్ లు కూడా తెలుగు ప్రేక్షకులను పలకరించటానికి వచ్చేస్తున్నాయి. అయితే పెద్దగా ప్రమోషన్స్ లేకుండా ఆహాలో విడుదలైన ది బేకర్ అండ్ ది బ్యూటీ వెబ్ సిరీస్ ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది. నిజానికి ఆహాలో విడుదల చేసే అన్ని సినిమాలు అలాగే వెబ్ సిరీస్ విషయాలకు వస్తే గట్టిగా ప్రమోట్ చేస్తూ వచ్చారు. ఎందుకో తెలియదు కానీ ఈ సిరీస్ విషయంలో అంత స్థాయి ప్రమోషన్స్ కనిపించలేదు. అయితే హీరోగా వరస సినిమాలు చేస్తున్న సంతోష్ లీడ్ రోల్ లో నటించడం బుల్లితెర సెన్సేషన్ విష్ణుప్రియ ఇందులో ఒక భారీ రోల్ చేయడంతో ఈ వెబ్ సిరీస్ మీద ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి నెలకొంది. మరి ఈ వెబ్ సిరీస్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది లేదా అనేది తెలుసుకుందాం

English summary

"The Baker and the Beauty" starring young hero Santosh Shobhan and Tina Shilparaj is being streamed on Aaha from today on the occasion of Vinayaka Chaviti. How is the web series? How many marks did the audience put up.? Let's see in this review.