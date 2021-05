28 Years For Mechanic Alludu: విజయశాంతి - మెగాస్టార్ ఆఖరి సినిమా.. అప్పట్లో అదే అత్యంత ఖరీదైన సాంగ్

మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన సినిమాలన్నిలో ప్రతి మూవీకి ఒక ప్రత్యేకమైన విశేషం ఉంది. ఎలాంటి సినిమా చేసినా కూడా భారీ స్థాయిలో ఓపెనింగ్స్ అందుకోవడం కాయం. మెగాస్టార్ సినిమాకు టికెట్లు దొరికాయి అంటే అదొక సంబరం. ఇక 90లోని యువత మెకానిక్ అల్లుడు సినిమా టికెట్స్ కోసం కొట్లాడిన సంఘటనలు చాలానే ఉన్నాయి. ఆ సినిమా విడుదలై నేటికి 28 సంవత్సరాలు అవుతోంది. 1993 మే 27న ఈ సినిమా భారీ స్థాయిలో విడుదలైంది. ఒకసారి ఆ విశేషాలపై ఒక లుక్కేస్తే...

mechanic alludu movie has the 90s had a lot of incidents of fighting for movie tickets. It has been 28 years since the release of the film. The film was released on a massive scale on May 27, 1993.