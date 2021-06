సుకుమార్ డిజాస్టర్ కొట్టగానే కారులో తిప్పిన రాజమౌళి.. 10నిమిషాల్లో.. శత్రువు నుంచి స్నేహం వరకు

టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీ నిజంగా చాలా అదృష్టం చేసుకొని ఉంటుంది. మాయాబజార్ తెరకెక్కించిన కేవి రెడ్డి నుంచి బాహుబలి తీసిన రాజమౌళి వరకు అందరూ కూడా చిత్ర పరిశ్రమను ఎప్పటికప్పుడు మరో స్థాయికి తీసుకువెళుతున్నారు. ఇక అలాంటి విభిన్నమైన ట్రెండ్ సెట్ దర్శకుల్లో సుకుమార్ ఒకరు. అయితే ఈ అగ్ర దర్శకుల మధ్య స్నేహం ఎలా ఉంటుందనేది జనాలకు తెలుసుకోవాలని ఎంతో ఆసక్తిగా ఉంటుంది. ఇక రాజమౌళి మొదట సుకుమార్ ను అసూయతో శత్రువులాగా కూడా చూశాడట. ఒక ఇంటర్వ్యూలో సుకుమార్ ఎదురుగానే ఆ విషయాన్ని చెప్పారు. ఆ స్టోరీలోకి వెళితే..

English summary

It would be very interesting for the public to know how friendship can be between top directors. Rajamouli at first saw Sukumar as an envious enemy. In an interview, Sukumar said the opposite. Going into that story ..