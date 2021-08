మెగాస్టార్ చిరంజీవి.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అస్సలు పరిచయం అవసరం లేని పేరిది. అంతలా ఈయన దాదాపు నాలుగు దశాబ్దాలుగా సినీ రంగంలో హవాను చూపిస్తూ దూసుకుపోతున్నారు. ఎన్టీఆర్, ఏఎన్నార్ వంటి బడా హీరోలు సత్తా చాటుతోన్న సమయంలోనే.. ఏమాత్రం బ్యాగ్రౌండ్‌ లేకుండా సినిమాల్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చి.. చాలా తక్కువ సమయంలోనే స్టార్ హీరో అయిపోయారు చిరు. అప్పటి నుంచి వెనుదిరిగి చూడకుండా దూసుకెళ్తున్నారు. సుదీర్ఘమైన కెరీర్‌లో దాదాపు 150 సినిమాల్లో ఎన్నో రకాల పాత్రల్లో నటించి మెప్పించి అసలైన మెగాస్టార్ అనిపించుకుంటున్నారు. ఇన్నేళ్ల ప్రయాణంలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఒకే ఒక్క సినిమాకు దర్శకత్వ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. ఇంతకీ ఏంటా సినిమా? దానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మీ అందరి కోసం!

