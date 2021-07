బుల్లి బట్టల్లో మంచు లక్ష్మీ రచ్చ: తొలిసారి అలా షాకిస్తూ కనిపించిన బ్యూటీ!

మంచు లక్ష్మీ.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రజలకు అస్సలు పరిచయం అవసరం లేని పేరిది. అంతలా ఈమె చాలా ఏళ్లుగా సినీ రంగంలో తనదైన గుర్తింపును అందుకుంది. పేరుకు కలెక్షన్ కింగ్ మోహన్ బాబు కుమార్తే అయినప్పటికీ.. స్వతహాగా పేరు ప్రఖ్యాతలను సంపాదించుకుందామె. అదే సమయంలో పలు సినిమాలు, టీవీ షోల ద్వారా ప్రేక్షకులకు చేరువ అయింది. ఇక, సోషల్ మీడియా పుణ్యమా అని మరింతగా ఫేమస్ అయిపోయింది. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా మంచు లక్ష్మీ బుల్లి బట్టల్లో దిగిన కొన్ని గ్లామరస్ ఫొటోలను ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో షేర్ చేసింది. వాటిపై మీరూ లుక్కేయండి!

English summary

Tollywood Heroine Manchu Lakshmi is Very Active in Social Media. Now She Shared her Glamorous Photos in Instagram. These Pics Gone Viral in Internet.