Sarkaru Vaari Paata సంక్రాంతి సినిమా అయితే.. మరీ భీమ్లా నాయక్ కాదా? రాజమౌళిపై పవన్ ఫ్యాన్స్ దారుణంగా ట్వీట్స్

పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ భీమ్లా నాయక్ సినిమా సంక్రాంతి బరి నుంచి తప్పించిన తర్వాత సోషల్ మీడియాలో భారీగా ట్వీట్స్, ట్రోలింగ్‌ పోటెత్తాయి. పరిశ్రమ బాగు కోసం అనే ట్యాగ్‌తో భీమ్లా నాయక్ సినిమా రిలీజ్ వాయిదా వేయడంపై నెటిజన్లు ఘాటుగా స్పందిస్తున్నారు. అయితే దర్శక ధీరుడు ఎస్ఎస్ రాజమౌళి చేసిన ట్వీట్లను నెటిజన్లు సీరియస్‌గా తీసుకొన్ని భారీగా ట్రోలింగ్ చేస్తున్నారు. ఆ వివాదంలోకి వెళితే..

English summary

Pawan Kalyan fans trolls over SS Rajamouli tweet. urstrulyMahesh was the one who took the initative in decluttering the Pongal releases... Even though #SarkaruVaariPaata was a perfect Pongal film, he moved it to summer and created a healthy atmosphere. Thanks to my Hero.