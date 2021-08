Prabhas wishes Saif Ali Khan: భర్తతో అర్ధనగ్నంగా కరీనాకపూర్.. రొమాంటిక్ ఫోటోను సమంత లైక్ కొట్టి ఏం చేసిందంటే!

బాలీవుడ్‌లో విభిన్నమైన పాత్రలతో ఆకట్టుకొంటున్న చోటా నవాబ్ సైఫ్ ఆలీ ఖాన్ తన 51వ జన్మదినాన్ని ఘనంగా జరుపుకొంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా సైఫ్ ఆలీ ఖాన్ మరోసారి ట్రెండింగ్‌లోకి వచ్చారు. వివాదాల మధ్య జన్మదినం జరుపుకొంటున్న సైఫ్ ఆలీ ఖాన్‌కు యంగ్ రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్‌తోపాటు బాలీవుడ్ ప్రముఖులు విషెస్ అందజేయగా, భార్య కరీనా కపూర్ రొమాంటిక్ బర్త్ డే విషెస్ అందజేసింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే..

Prabhas wishes HBD Saif Ali Khan. Kareen Kapoor Khan posted that Happy Birthday to the love of my life... To eternity and beyond with you is all I want love