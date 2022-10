RRR మూవీకి ప్రతిష్టాత్మక అవార్డు.. స్వీకరించిన రాంచరణ్ ఎన్టీఆర్.. రాజమౌళి డుమ్మా ఎందుకంటే?

దర్శక ధీరుడు ఎస్ఎస్ రాజమౌళి, RRR సినిమాకు ప్రపంచ సినీ వేదికపై అరుదైన గౌరవం దక్కింది. RRR చిత్రాన్ని ప్రతిష్టాత్మక అంతర్జాతీయ అవార్డు వరించింది. తాను దర్శకత్వం వహించిన చిత్రానికి అమెరికాలోని ప్రతిష్టాత్మక సంస్థ అవార్డును ఇవ్వడంపై రాజమౌళి ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు. RRR చిత్రానికి అమెరికాలోని ప్రముఖ సంస్థ అందించిన అవార్డు వివరాలు, రాజమౌళి రియాక్షన్ ఎలా ఉందనే విషయంలోకి వెళితే..

English summary

Popular Director SS Rajamouli's RRR Movie honoured with prestigious Saturn Awards for the Best International Film. Ram Charan and Jr NTR starrer went on to bag the best international film award at the 50th Anniversary Saturn Awards held in Los Angeles