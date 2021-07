సినిమా ప్రపంచంలో తారలకు సంబంధించిన ఇష్టాలపై అభిమానుల ఫోకస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. స్టార్స్ వాడే వస్తువుల నుంచే వేసుకునే బట్టల వరకు అన్నిటినీ ఫాలో అయ్యే హార్డ్ కోర్ ఫ్యాన్స్ కొందరు ఉంటారు. ఇక హీరోలు కూడా అందరిలాంటి వారే కాబట్టి వాళ్లకు కూడా ఎప్పుడో ఒకప్పుడు క్రష్ ఫీలింగ్ ను చూసినా వారే. ఇక మన స్టార్స్ లో కొందరు టీచర్లపై, హీరోయిన్స్ పై కూడా మనసు పారేసుకున్నారు.

English summary

Prabhas said that his first crush in childhood was his class teacher in Don Bosco school of Chennai. He says that he still feels the same with that memory.