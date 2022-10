ఆఫర్లు లేక భీమవరంలో క్రికెట్ ఆడుకుంటుంటే.. తొలి ఆఫర్ ఇచ్చిన నిర్మాతకు త్రివిక్రమ్ పాదాభివందనం

రచయితగా ఎదుగుతున్న త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్‌ను దర్శకుడిగా చేసి మాటల మాంత్రికుడిగా మారేందుకు దోహదపడిన నువ్వే నువ్వే చిత్రం 20 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకొన్నది. తొలి చిత్ర దర్శకుడిగా పరిచయమైన త్రివిక్రమ్.. కెరీర్ ఆ సినిమా తర్వాత రివ్వున దూసుకెళ్లింది. స్రవంతి మూవీస్ బ్యానర్‌పై స్రవంతి రవికిషోర్ నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో తరుణ్, శ్రీయా సరన్ జంటగా నటించారు. అద్బుతమైన విజయం సాధించిన ఈ సినిమా 20 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకొన్న సందర్బంగా ప్రత్యేకంగా ఏఎంబీ సినిమాస్‌లో ప్రదర్శించారు. ఈ ప్రత్యేక ప్రదర్శన అనంతరం త్రివిక్రమ్ మాట్లాడుతూ..

English summary

Popular Writer Trivikram Srinivas's directorial movie Nuvve Nuvve completed 20 years. In this occasison, Special Show was organised at AMB. In this occassion, Trivikram Srinivas shows gratitude by touching feets of Sravanti Ravi Kishore at 20 years of Nuvve Nuvve event