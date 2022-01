కరోనావైరస్ కారణంగా తమిళనాడులో థియేట్రికల్ రిలీజ్‌పై ఆంక్షలు కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో పలు చిత్రాలు ఓటీటీలో రిలీజ్ చేసేందుకు నిర్మాతలు ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే పలు చిత్రాలు ఓటీటీ ద్వారా ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్నాయి. ఈ పరిస్థితి సూపర్ స్టార్ చియాన్ విక్రమ్‌కు కూడా తప్పడం లేదు. తన కుమారుడు ధ్రువ్‌తో కలిసి నటించిన మహాన్ చిత్రం ఓటీటీ రిలీజ్‌కు సిద్దమైంది. ఈ సినిమా ఎప్పుడు? ఎక్కడ రిలీజ్ అవుతుందనే వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Chiyaan Vikram film made available for streaming in Malayalam, Telugu and Kannada. In Kannada, the movie has been titled Maha Purusha. Mahaan stars real-life father-son duo Vikram and Dhruv. Bankrolled by Seven Screen Studio, the movie also stars Simran, Bobby Simha and Vani Bhojan.