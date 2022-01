Dhanush divorce with Aishwarya విడాకుల వ్యవహారంలో కొత్త ట్విస్ట్.. అసలు కారణాలు ఇవే అంటూ..

తమిళ సినీ హీరో, విలక్షణ నటుడు ధనుష్ విడాకుల వ్యవహారంలో అనేక కథనాలు, పలు కోణాలు మీడియాలో వెలుగు చూస్తున్నాయి. కొద్ది నెలల క్రితం వరకు అన్యోన్యంగా కనిపించిన దంపతులు విడాకులు తీసుకోవడంపై రకరకాల ఊహాగానాలు మీడియాలో స్వైర విహారం చేస్తున్నాయి. ధనుష్ అఫైర్లు, అక్రమ సంబంధాలే అందుకు కారణమని ఓ వాదన వినిపించింది. అయితే తాజాగా తమిళ మీడియాలో కొత్తగా వెలుగు చూస్తున్న ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఏమిటంటే?

English summary

Actor Dhanush announces separation from wife Aishwaryaa after 18 years marriage life goes viral in the national media. As per reports, Aishwaryaa always behind Rajinikanth, and avoiding dhanush family is main reason behind the divorce.