Surrogacy ఆమె అద్దె గర్బంతోనే కవల పిల్లలు.. సీక్రెట్ బయటపెట్టిన నయనతార

దక్షిణాది లేడి సూపర్ స్టార్ నయనతార దంపతులు సరోగసి (అద్దె గర్బం) ద్వారా కవల పిల్లలకు జన్మనివ్వడం వివాదాస్పదంగా మారింది. అయితే పెళ్లి జరిగిన 4 నెలలోపే పిల్లల్ని కనడం చట్టాలకు వ్యతిరేకమనే విషయాన్ని తమిళనాడు ప్రభుత్వం సీరియస్‌గా తీసుకొన్నది. సర్రోగసి ద్వారా పిలల్ని కనాలనే విషయంపై తమిళనాడు ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన మార్గదర్శకాలు, చట్టాలను అనుసరించారా? లేదా? అంటూ తమిళనాడు ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి నోటీసులు జారీ చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో వివాదాస్పద అంశాలపై నయనతార ఇచ్చిన వివరణ ఏమిటంటే?

English summary

South Indian Super star Nayanathara, Directo Vignesh Sivan couple reveals details of Surrogate Women who gives birth to twins by Surrogacy. They have also submitted proof marriage certicate which happend six years back.