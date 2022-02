తమిళ బిగ్‌బాస్ ఓటీటీ షో అల్టిమేట్‌ నుంచి హోస్ట్‌గా కమల్ హాసన్ తప్పుకోవడం అభిమానులను ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. అయితే ఇప్పటి వరకు తమిళ బిగ్‌బాస్‌కు బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా వ్యవహరించిన కమల్ అనూహ్యమైన నిర్ణయం తీసుకోవడం, ఆ తర్వాత తన నిర్ణయంపై క్లారిటీ ఇవ్వడంతో అభిమానుల్లో ఆందోళన తగ్గింది. అయితే కమల్ తప్పుకోవడంతో హోస్ట్‌గా ఎవరు వ్యవహరిస్తారు అనే ప్రశ్న ఇప్పుడు బుల్లితెర ప్రేక్షకుల్లో వెంటాడుతున్నది. ఈ క్రమంలో హోస్ట్‌గా ఓ స్టార్ హీరో పేరు ఖారారైంది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Tamil Star Hero Simbu to host bigg Boss Ultimate from next season which is telecast on February 27th after Kamal Haasan opted out from this show