Bigg boss Telugu 5: టాప్ సెలబ్రేటిలకు భారీ ఆదాయం.. ఆ స్టార్స్ ఛాన్స్ వదులుకునేలా లేరట!

ఇండియన్ బిగ్ రియాల్టీ షో బిగ్ బాస్ ప్రతి భాషలో మంచి రేటింగ్ అందుకుంటోంది. భాష ఏదైనా సరే హౌస్ లో ఉన్న కంటెస్టెంట్స్ గొడవలతో కొట్లాటలతో మంచి హైప్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. ఏ మాత్రం రేటింగ్స్ తగ్గినా కూడా నిర్వాహకులు సరికొత్త టాస్క్ లతో కంటెస్టెంట్స్ మధ్య చిచ్చు పెడుతున్నారు. తెలుగులో సీజన్ 4 అసలు సక్సెస్ అవుతుందా లేదా అని అనుకున్న తరుణంలో ఫైనల్ వరకు మంచి క్రేజ్ ను అందుకుంది. మొత్తానికి బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 5 ముహూర్తం సెట్ చేసే పనిలో బిజీ అయ్యారు.

ఇక హౌస్ లోకి రాబోయే కంటెస్టెంట్స్ ఎవరనే విషయంలో సర్వత్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది కొంతమంది ప్రముఖ సెలబ్రిటీలకు భారీ స్థాయిలో రెమ్యునరేషన్ ఇవ్వడానికి నిర్వాహకులు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చినట్లు టాక్ వస్తోంది.

Big demand for bigg boss 5 telugu top contestants solid remunerations. The names of Shanmuk Jashwant and Anchor Ravi have already been heard for Bigg Boss 5. Talk is coming that a glamorous heroine is also coming as well.