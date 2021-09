Jaswanth Padala in Bigg Boss Telugu5 : ఎవరీ జస్వంత్ పడాల? మోడలింగ్ తో గిన్నిస్ రికార్డ్!

తెలుగు ప్రేక్షకులు అందరూ ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్న బిగ్ బాస్ సీజన్ ఫైవ్ ఎట్టకేలకు ఈరోజు మొదలైపోయింది. ఈ రోజు రోజు కర్టెన్ రైజర్ ఈవెంట్ లో బిగ్ బాస్ హౌస్ లోకి ఎంటర్ అయిన కంటెస్టెంట్ ల పరిచయ కార్యక్రమాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ఈ షోలో ఎనిమిదవ కంటెస్టెంట్ గా జెస్సీ అలియాస్ జస్వంత్ పడాల ఎంటర్ అయ్యారు. అసలు జస్వంత్ ఎవరు? జస్వంత్ స్వస్థలం ఏమిటి ? ఎలా క్రేజ్ సంపాదించారు అనే వివరాలు మీ కోసం

English summary

Jaswanth Padala is a Popular Fashion Model and actor from India. In 2017, Jaswanth made his acting debut in Telugu Television Industry with the ‘ Saptha Mathrika’ serial, next he made his debut in Tollywood with the ‘Entha Manchivaadavuraa’ movie in 2020.