Uma in Bigg Boss Telugu 5 : భర్తతో విభేదాలు.. ఏడ్చేసిన ఉమా, గయ్యాళి అంటూ నాగ్ కామెంట్స్!

తెలుగు ప్రేక్షకులు అందరూ ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్న బిగ్ బాస్ సీజన్ ఫైవ్ ఎట్టకేలకు ఈరోజు మొదలయి పోయింది. ఈరోజు రోజు కర్టెన్ రైజర్ ఈవెంట్ లో బిగ్ బాస్ హౌస్ లోకి ఎంటర్ అయిన కంటెస్టెంట్ ల పరిచయ కార్యక్రమాలు జరిగాయి. సినిమాల్లో ఎక్కువగా వ్యాంప్ క్యారెక్టర్లకు పేరు గాంచిన ఉమాదేవి కార్తీక దీపం సీరియల్ తో మళ్ళీ ఫేమస్ అయ్యారు. ఆమె బిగ్ బాస్ హౌస్ లో ఆమె స్వస్థలం ఏమిటి ? సినిమాల్లోకి ఎలా వచ్చారు ? ఎలా క్రేజ్ సంపాదించారు అనే వివరాలు మీకు అందించే ప్రయత్నం చేస్తాం.

Appala Maria aka Uma Devi is an Indian Actress, who mainly works in supporting roles in the Telugu industry. She is all set to enter into bigg boss 5 house as contestant