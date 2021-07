మళ్ళీ మొదలెట్టిన అలేఖ్య హారిక.. బ్లాక్ టాప్ లో మెరుస్తూ ఆసక్తికర పోస్ట్ !

యూట్యూబర్ గా కెరీర్ ప్రారంభించిన అలేఖ్య హారిక తన చానల్ దేత్తడి ద్వారా దేత్తడి హారికగా పాపులర్ అయింది. యూట్యూబ్ లో ఆమెకు ఉన్న పాపులారిటీతో బిగ్ బాస్ ఫోర్ నిర్వాహకులు ఆమెకు అవకాశం ఇచ్చారు. ఆ బిగ్ బాస్ ద్వారా ఈ భామ మరింత మందికి చేరువ అయింది. అయితే సోషల్ మీడియాలో ఈ మధ్య కాలంలో హాట్ ఫోటోలు షేర్ చేస్తున్న ఈ భామ తాజాగా చేసిన హాట్ ఫోటో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

Alekhya Harika is a telugu famous Youtuber and Actress from Hyderabad. She is known for her setairic videos in Telangana slang. Alekhya came into the limelight for her channel called “Dhethadi”. Later she entered in bigg boss 4 and got more craze. she shared her hot pic in social media.