Evaru Meelo Koteeswarulu: సీఎం అవడం కంటే అదే ముఖ్యం.. ఆ అమ్మాయితో ఎన్టీఆర్ సూపర్ మెసేజ్

తెలుగు బుల్లితెరపై ఎన్నో రకాల షోలు వస్తున్నాయి. దీంతో ఈ పోటీ ప్రపంచంలో నెగ్గుకు రావడం కోసం ఛానెళ్లన్నీ సరికొత్త ప్రయోగాత్మక కార్యక్రమాలను మొదలు పెడుతున్నాయి. ఇందులో ప్రజలను భాగస్వాములు చేసే ప్రోగ్రామ్‌గా రూపొందిన షోలలో 'కౌన్ బనేగా కరోడ్‌పతీ' ఒకటి. క్విజ్ గేమ్ షోగా హిందీలో ప్రసారం అవుతోన్న ఆ కార్యక్రమానికి భారీ స్థాయిలో ఆదరణ లభిస్తోంది. దీంతో ఇది పలు భాషల్లో కూడా మొదలైంది. ఈ క్రమంలోనే కొన్నేళ్ల క్రితం ఈ షోను 'మీలో ఎవరు కోటీశ్వరుడు' అనే పేరుతో స్టార్ట్ చేశారు. దీనికి సైతం ప్రేక్షకుల నుంచి ఊహించని రీతిలో స్పందన వచ్చింది. దీంతో ఏకంగా ఈ షో నాలుగు సీజన్లను పూర్తి చేసుకుంది. ఈ క్రమంలోనే ఇప్పుడు ఐదో దాన్ని కూడా మొదలెడుతున్నారు. తాజాగా దీనికి సంబంధించిన ప్రోమో విడుదలైంది.

English summary

Jr NTR is Reentry to the small screen as a host for the upcoming season of Evaru Meelo Koteeswarulu. Now This Show Latest Coming Soon Promo Released.