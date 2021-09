Evaru Meelo Koteeswarulu షోకు షాకింగ్ రేటింగ్: చరిత్ర సృష్టించిన ఎన్టీఆర్.. దానితో పోలిస్తే మాత్రం!

బుల్లితెరపై ప్రసారం అయ్యే షోలు అన్నింటికీ ప్రేక్షకుల నుంచి ఆదరణ లభిస్తుందన్న గ్యారెంటీ లేదు. కంటెంట్ మంచిగా ఉన్నా జనాల్లోకి వెళ్లడంలో విఫలమైన షోలు చాలా ఉన్నాయి. అందుకే ఈ మధ్య కాలంలో ఎలాంటి కార్యక్రమం ప్రారంభం అయినా.. దానికి అనుగుణంగానే ప్రచారం చేస్తున్నారు. అయితే, ఓ షో మాత్రం ఆది నుంచే భారీ అంచనాలను ఏర్పరచుకుంది. అదే 'ఎవరు మీలో కోటీశ్వరులు'. దీనికి కారణం ఈ షోను స్టార్ హీరో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ హోస్ట్ చేస్తుండడమే.

గతంలోనే తన హోస్టింగ్‌తో బిగ్ బాస్‌ను సక్సెస్‌ఫుల్‌గా నడిపించిన యంగ్ టైగర్.. ఇప్పుడు దీన్ని కూడా అదే మాదిరిగా హోస్ట్ చేస్తాడన్న నమ్మకం అందరిలో ఉంది. అందుకే ఈ షోపై ఆసక్తి పెరిగిపోయింది. ఈ నేపథ్యంలో 'ఎవరు మీలో కోటీశ్వరులు' ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ రేటింగ్ వచ్చేసింది. వివరాల్లోకి వెళ్తే...

English summary

Evaru Meelo Koteeswarulu Show Ram Charan And Jr NTR 1st Episode TRP Rating is Out Now. This Episode Got 11.4 TRP Rating. This is Highest Ever in EMK History.