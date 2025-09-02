Get Updates
Gunde Ninda Gudi Gantalu September 2nd: అత్త ప్రభావతిపై మీనా ఫైర్.. రివర్స్ కౌంటర్ ఇచ్చిన బాలు

By

Gunde Ninda Gudi Gantalu : గుండె నిండా గుడి గంటలు సీరియల్ రోజురోజుకు కొత్త ట్విస్ట్ లతో ఆకట్టుకుంటోంది. ఇక సెప్టెంబర్ 1వ తేదీ 500వ ఎపిసోడ్ ఆసక్తికరంగా సాగింది. మా షాప్ కు నువ్వు చెప్పిన పేరు పెట్టాల్సిన అవసరం ఏముందని రోహిణి అంటుంది. అవసరం ఉంది. మీరు మీ షాప్ కు మా అమ్మ ప్రభావతి పేరే పెట్టుకోవాలని బాలు డిమాండ్ చేస్తాడు. మీరు ఇప్పటికీ ఈ ఉంటున్నారంటే దానికి కారణం అమ్మనే. అలాగే మనోజ్ అంటే మా అమ్మకు ఎంతో ఇష్టం. నిద్రపోతున్న అమ్మను లేపి అమ్మా నీకు ఎవరు ఇష్టమని అడిగితే మనోజ్ అని ఎలాంటి సందేహం లేకుండా స్పష్టంగా చెబుతుందని బాలు అంటాడు. వీడు ఎన్ని తప్పులు చేసినా కూడా ఆమె వెనకేసుకొని వచ్చింది. తప్పులను సరిదిద్దుతూ సపోర్ట్ చేస్తూనే ఉంది. అలాంటి అమ్మ పేరును నీ షాప్ కు పెట్టనని అంటావా? అని బాలు పైర్ అవుతాడు. ఎవ్వరు ఏమన్నా అమ్మ తట్టుకుంటుంది కానీ నువ్వు అమ్మను ఏమైనా అంటే అస్సలు తట్టుకోలేదురా అని బాలు చెబుతాడు. అసలు నేను అమ్మను అన్నాను అనడానికి ఆధారం ఏంటని అంటాడు మనోజ్. దాంతో బాలు తను రికార్డ్ చేసిన మనోజ్ మాటలను ఫోన్ లో వినిపిస్తాడు. ఇక రోహిణి ఇలా మా పర్సనల్ విషయాలను రికార్డ్ చేయడం సిగ్గుచేటని అంటుంది. పర్సనల్ విషయాలు నాకెందుకు, అమ్మ గురించి కాబట్టి రికార్డ్ చేశాను. నేను చెప్పినట్టు వినకపోతే ఈ రికార్డ్ ను అమ్మకు వినిపిస్తానని చెప్పి వెళ్లిపోతాడు.

ఇక బాలుకు తన కన్న తల్లి ప్రభావతిపై ఉన్న ప్రేమను మీనా మరోసారి తెలుసుకుంటుంది. మనోజ్ తో బాలు తన తల్లి గురించి మాటలు విని ఎమోషనల్ అవుతుంది. ఇక బాలు రాగానే మీ తల్లి అంటే ఎంతో ఇష్టమని నాకు తెలుసు అని అంటుంది. ఆమె మీ కోసం ఒక్కరోజు కూడా ప్రేమగా లేదు. అయినా మీరు మీ అమ్మ కోసం నిత్యం తపన పడుతూనే ఉంటారని అంటుంది. అదే కన్నపేగు బంధం కావొచ్చు మీనా, అమ్మను ఎవ్వరు ఏమన్నా అస్సలు ఊరుకోను అని చెబుతాడు. ఇక మరోవైపు శృతి, రవి బట్టలను వేసుకుంటుంది. రవిని కూడా తన నైటీ వేసుకోమని బలవంతం చేస్తుంది. అంతే కాదు, కిచెన్ లోకి వెళ్లి కాఫీ పెట్టుకొని తీసుకొని రమ్మని కండీషన్ పెడుతుంది. దీంతో రవి చప్పుడు కాకుండా కిచెన్ లోకి వెళ్లి కాఫీ పెడుతాడు. ఇదే సమయంలో ప్రభావతి వచ్చి చూస్తుంది. రవి దాక్కుంటాడు.

Gunde Ninda Gudi Gantalu serial episode 501 September 2nd

ఇక దొంగ దొంగా అని ప్రభావతి అరవడంతో అందరూ హాలులోకి వస్తారు. బాలు కిచెన్ లోకి వెళ్లడంతో రవి నైటీలో కనిపిస్తాడు. దాంతో అందరూ షాక్ అవుతారు. ఆ తర్వాత శృతి బయటికి వచ్చి జరిగింది చెప్పడంతో అంతా కూల్ అవుతారు. కానీ రవిని ఇంకోసారి ఇలాంటివి చేయకని హెచ్చరిస్తారు. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందనేది ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది. సెప్టెంబర్ 2వ తేదీ 501 ఎపిసోడ్ లో ఏం జరిగిందంటే..?

X