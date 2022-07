Guppedantha Manasu: రిషి అసిస్టెంట్ పదవికి పోటీ.. వసుధారకు షాకిచ్చి ముందంజలో సాక్షి.. ఏం జరుగుతోంది?

గుప్పెడంత మనసు సీరియల్ ఆసక్తికరంగా సాగుతున్న సంగతి తెలిసిందే. ఎలా అయినా రిషిని తన వశం చేసుకోవాలని సాక్షి, తన ప్రేమ బయట పెట్టాలని వసు ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఇక వసు పుష్ప మాట్లాడకుంటూ ఉండగా క్లాసు రూమ్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత రిషిని చూడకుండా పుష్పతో ఏదో మాట్లాడేస్తూ ఉంటుంది వసు. ఆ తర్వాత పుష్పకు ఫోన్ రింగ్ అవడంతో అక్కడ నుంచి ఆమెను వెళ్ళమని సైగ చేసిన రిషి పుష్ప వెళ్ళగానే తన చేతిలో ఉన్న గులాబీ పువ్వు తీసి వసుధార ముందు పెట్టేసి వెళ్ళిపోతూ ఆల్ ది బెస్ట్ అని మెసేజ్ చేస్తాడు ఆ గులాబీ ఇచ్చి ఆల్ ధీ బెస్ట్ చెప్పేసి వెళ్ళిపోతాడు. దీంతో వసుధార తనలో తానే మురిసిపోతూ ఉంటుంది.

English summary

Guppedantha Manasu Episode 509: Sakshi feels jealous to see Rishi and Vasudhara together and decides to create trouble for them. Later, Rishi puts Sakshi and Vasudhara to test for the assistant post.