Guppedantha Manasu: మహేంద్ర దెబ్బకు షాక్ లో రిషి .. జగతి, వసుధారల ప్లాన్ ఫలిస్తోందిగా?

స్టార్ మా ఛానల్ లో ప్రసారం అవుతున్న గుప్పెడంత మనసు సీరియల్ ఆసక్తికరంగా సాగుతుంది. ఇప్పటిదాకా సీరియల్ మొత్తం మిషన్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రాజెక్టు రద్దు చుట్టూనే తిరిగింది. ఆ టెన్షన్ క్లియర్ అవడంతో ఇప్పుడు వసు-రిషి మధ్య లవ్ ఎపిసోడ్స్ ఎక్కువగా చూపిస్తున్నారు. మహేంద్ర మందులు వేసుకోవడం లేదని చెప్పడంతో చెప్పా పెట్టకుండా హాస్పిటల్ కు తీసుకు వెళతాడు రిషి. ఎలా అయినా మహేంద్రను వెనక్కు పంపాలని జగతి ప్లాన్ వేయగా వసు రిషి ఇంటికి వెళుతుంది. అక్కడితో గత ఎపిసోడ్ ముగిసింది. తాజా ఎపిసోడ్ లో ఏం జరిగిందో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం.

English summary

Guppedantha Manasu Episode 419: Vasudhara shares Jagathi's plan with Dharani and seeks her help. Elsewhere, Rishi is very sad as he is missing Mahindra.