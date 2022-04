Guppedantha Manasu: రిషికి బర్త్ డే షాక్.. ఎక్కడా తగ్గని మహేంద్ర.. హ్యాపీ మూడ్ లో మహేంద్ర, జగతి

స్టార్ మా ఛానల్ లో ప్రసారం అవుతున్న గుప్పెడంత మనసు సీరియల్ ఆసక్తికరంగా సాగుతుంది. ఇప్పటిదాకా సీరియల్ మొత్తం మిషన్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రాజెక్టు రద్దు చుట్టూనే తిరిగింది. ఆ టెన్షన్ క్లియర్ అవడంతో ఇప్పుడు వసు-రిషి మధ్య లవ్ ఎపిసోడ్స్ ఎక్కువగా చూపిస్తున్నారు. వసు రిషి ఇంటికి వెళ్ళడం, ఆ తరువాత రిషితో మహేంద్రను పిలిపించేలా ప్లాన్ చేయించమని ధరణిని అడగడం చూపించారు. అక్కడితో గత ఎపిసోడ్ ముగిసింది. తాజా ఎపిసోడ్ లో ఏం జరిగిందో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం.

English summary

Guppedantha Manasu Episode 420: Rishi gets upset as Mahindra refuses to celebrate his birthday with him. Later, he shares his grief with Vasudhara.