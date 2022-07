Guppedantha Manasu: ప్రేమ విషయం బయటపెట్టడానికి సిద్దమైన వసు..కొండబద్దలు కొట్టడానికి సర్వం సిద్దం!

గుప్పెడంత మనసు సీరియల్ ఆసక్తికరంగా సాగుతున్న సంగతి తెలిసిందే. గత ఎపిసోడ్లో సాక్షి, రిషి, వసుధార కలిసి ఇంటికి బయలుదేరిన సంగతి అందరికీ గుర్తుండే ఉంటుంది. ఇక తాజాగా సాక్షి ముందు సీట్లో కూర్చోవడంతో రిషి డ్రైవింగ్ చేస్తూ ఉంటాడు. వెనుక సీట్లో వసుధార ఎక్కుతుంది. అయితే కారు బయలుదేరిన తర్వాత కావాలనే సాక్షి తమ ఎంగేజ్మెంట్ విషయాలను గుర్తు తెచ్చుకొని మరీ మాట్లాడుతూ ఉంటుంది. అసలు ఎందుకు ఈవిడ ఈ విషయాలు గుర్తు చేస్తుంది అని రిషి అనుకుంటూ ఉండగానే సాక్షి అంతా బాగుండే ఉంటే ఇప్పటికే మన ఇద్దరికీ పెళ్లయి ఉండేది కదా అని అనడంతోనే వసుధార కారు ఆపమని అంటుంది. దానికి సాక్షి దిగిపోతావా అంటే నేను దిగిపోవడం కాదు మనందరం దిగి వెళ్లాల్సిన టైం వచ్చేసింది ఇల్లు వచ్చేసింది కానీ మనం ముందుకు వచ్చేసాం అని అనడంతో అసలు నాకేమైంది అనుకుంటూ రిషి కారు వెనక్కి తిప్పుతాడు.



English summary

Guppedantha Manasu Episode 501: Gautham questions Rishi about inviting Sakshi to his house. Later, Rishi shares new ideas regarding the new project with his team members.