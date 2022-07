Guppedantha Manasu: వసుకు మళ్ళీ ప్రపోజ్ చేసిన రిషి.. ఈసారి సరికొత్తగా!

గుప్పెడంత మనసు సీరియల్ ఆసక్తికరంగా సాగుతున్న సంగతి తెలిసింది. ఎలా అయినా రిషితో మరింత దగ్గర అవ్వాలని ప్రయత్నిస్తున్న సాక్షి ఆయన ఇంటికి కూడా వస్తానని అనడంతో ఆమె ఆనందంలో ఉండగానే రిషి తనతో పాటు గౌతం, జగతి, మహీంద్ర, వసుధారలను కూడా తీసుకురావడంతో ఆమె డిసప్పాయింట్ అవుతుంది. అయితే రిషి ఒక్కడే కదా మేనేజ్ చేయొచ్చు అనుకుని బయట నుంచి ఫుడ్ ఆర్డర్ పెట్టి అడ్డంగా దొరికిపోవడంతో అవమానం పాలవుతుంది. అయితే జగతి వసు నువ్వే ఏదో ఒకటి చేయాలని చెప్పడంతో వంట గదిలోకి వెళ్లిన వసుధార వంట ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటుంది. ఆమె వెనకే వెళ్లిన గౌతం కూడా కాసేపటి తర్వాత బయటకు వచ్చి ఇక్కడ వంట చేయడం అస్సలు సాధ్యం కాని పని అంటాడు. దీంతో నాకు అవకాశం దొరికింది కదా అని సాక్షి చెలరేగిపోయి గౌతం ఇలా మనం టైం వేస్ట్ చేయడం ఏమీ బాలేదు త్వరగా ఏదో ఒకటి చెప్తే ఆర్డర్ పెడతాను అని అంటే అప్పుడు వసుధార కూడా బయటకు వస్తుంది. ఇద్దరూ కూడా ఒకరిని ఒకరు చూసుకుని గట్టిగా నవ్వుతారు.



English summary

Guppedantha Manasu Episode 508: Rishi praises Vasudhara when she prepares a meal for his family at Sakshi's house. Later, she tries to share her opinion with him but fails.