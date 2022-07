Guppedantha Manasu: సాక్షితో క్లోజ్ గా రిషి.. షాకయిన వసుధార.. భలే ప్లాన్ వేశాడే!

గుప్పెడంత మనుసు సీరియల్ ప్రతి ఎపిసోడ్ ఆసక్తికరంగా సాగుతోంది. రిషి మీద వసు ప్రేమ పెంచుకున్న క్రమంలో దాన్ని బయట పెట్టేందుకు ప్రయత్నిస్తుంది. ఇక గత ఎపిసోడ్ లో వసుధారని కాలేజీలో ఆపి మరీ సాక్షి వాదన పెట్టుకుంటుంది. ఇక అక్కడితో గత ఎపిసోడ్ ముగియగా తాజా ఎపిసోడ్లో ఏమి జరిగిందో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం.

English summary

Guppedantha Manasu Episode 494: Sakshi tries to create trouble, but Rishi gives her a befitting answer. Later, she gets infuriated after having a heated argument with Vasudhara.