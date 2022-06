Guppedantha Manasu : పారని వసు పధకం.. లాంచ్ బాక్స్ స్కెచ్ కూడా విఫలం!

స్టార్ మా ఛానల్ లో ప్రసారం అవుతున్న గుప్పెడంత మనసు సీరియల్ లో రిషి వసుధారతో ఒక స్కాలర్షిప్ టెస్ట్ రాయించడం కోసం వేరే ఊరికి తీసుకెళ్లి ప్రపోజ్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఆమె ప్రేమను యాక్సెప్ట్ చేస్తుందనుకుంటే అలా చేయకుండా షాక్ ఇవ్వడంతో రిషి దేవదాసులా మారిపోతాడు. తరువాత కొంచెం తెరుకున్నా ఆమెను చూసి దూరం జరిగే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు. ఇక అలా అందరినీ టెన్షన్ పెడుతూ ఉంటాడు. అయితే రిషి సాక్షితో కలిసి ఆమె కార్లో ఇంటికి బయలుదేరి యాక్సిడెంట్ కు గురవుతాడు. అయితే వసుధార రిషిని కాపాడి ఇంటికి తీసుకువస్తే ఆమెను ఇంట్లోకి రానివ్వకుండా అడ్డుకుంటుంది దేవయాని. చివరికి గౌతమ్ తో అమ్మవారి కుంకుమ రిషికి చేరేలా చేస్తుంది వసుధార. అలా గత ఎపిసోడ్ ముగించారు. తాజా ఎపిసోడ్ లో ఏం జరిగిందో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం.

English summary

Guppedantha Manasu Episode 474: Vasudhara gets disappointed as Rishi refuses to accept her surprise. Later, Rishi asks Gautham about his lunch box as it seems different from usual.