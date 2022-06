Guppedantha Manasu: ఐలవ్యూ చెప్పేయబోయి వెనక్కు తగ్గిన వసు.. ఏమైందంటే?

స్టార్ మా చానల్లో ప్రసారం అవుతున్న గుప్పెడంత మనసు సీరియల్ ఆసక్తికరంగా సాగుతోంది. తాజాగా రిషి మీద తనకు ఉన్న ఫీలింగ్స్ అన్నీ బయట పెట్టేందుకు వసుధార సిద్దమవుతుంది. ఈ క్రమంలో రిషిని బయటకు తీసుకు వెళ్లి చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తుండగా గత ఎపిసోడ్ ముగించారు. మరి తాజా ఎపిసోడ్ లో ఏం జరిగింది? అనే విషయం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం.

English summary

Guppedantha Manasu Episode 478: Vasudhara gets tensed because of the nightmare. Later, she gets suspicious when Rishi leaves a note for her.