Guppedantha Manasu : సాక్షికి మన ప్రేమ విషయం ఎలా తెలిసింది.. వసును కొట్టినంత పని చేసిన రిషి?

స్టార్ మా చానల్లో ప్రసారం అవుతున్న గుప్పెడంత మనసు తాజా ఎపిసోడ్లు ఆసక్తికరంగా సాగుతున్నాయి. సాక్షి రిషిని ఎలా అయినా దక్కించుకోవడానికి అతని మీద ఏకంగా లైంగిక వేధింపల ఆరోపణలు కూడా చేయడానికి సిద్ధం అవుతుంది. అయితే అనూహ్యంగా ఎంట్రీ ఇచ్చిన వసుధార ఆమె బారి నుంచి అతన్ని కాపాడుతుంది. ఈ క్రమంలోనే తన ప్లాన్ ఫెయిల్ అవడంతో వసుధారని టార్గెట్ చేసిన సాక్షి నోటికొచ్చినట్టు మాట్లాడడమే కాక తనకు అడ్డు వస్తుంది అంటూ వసు మీద కొట్టేందుకు చేయెత్తిన సాక్షితో వసు గట్టిగానే వార్నింగ్ ఇస్తుంది. నువ్వు నోరు పారేసుకోవడం,చెయ్యి చేసుకోవడం లాంటివి మానేస్తే మంచిదని హితవు పలుకుతుంది. ఇక తాజా ఎపిసోడ్ లో ఏం జరిగిందో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం.

English summary

Guppedantha Manasu Episode 482: Rishi lashes out at Sakshi for trying to trouble him. Later, he confronts Vasudhara after overhearing her words.