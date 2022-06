Guppedantha Manasu : సాక్షి ప్రైవేట్ మెసేజ్.. పర్సనల్ అంటూ వసు మీద రెచ్చిపోయిన రిషి!

గుప్పెడంత మనసు సీరియల్ స్టార్ మాలో ప్రసారం అవుతున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ సీరియల్ ప్రతి ఎపిసోడ్ కూడా ఆద్యంతం ఆసక్తికరంగా సాగే విధంగా డిజైన్ చేస్తున్నారు. ఎలా అయినా రిషితో పెళ్లి జరిపించుకోవాలి అని తాపత్రయ పడుతున్న సాక్షి రిషి మీద లైంగిక వేధింపులు కూడా మోపి పెళ్లి చేసుకునేందుకు సిద్ధమవుతున్న సమయంలో వసుధార ఎంట్రీ ఇచ్చి ఆమె ప్లాన్స్ అన్నీ విఫలం చేస్తుంది. ఆ తర్వాత వసుని భయపెట్టాలని చూస్తే నువ్వే జాగ్రత్తగా ఉండాలి అని వసు హెచ్చరిస్తుంది. ఇక అలా గత ఎపిసోడ్స్ ముగించారు తాజా ఎపిసోడ్ లో ఏం జరిగింది అని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం.

English summary

Guppedantha Manasu Episode 483: Rishi lashes out at Vasudhara after receiving a video from Sakshi. Later, he gets irritated when Jagathi tries to give him a suggestion.